Teadlased said jälile, kui kauakestvat kaitset võivad pakkuda mRNA vaktsiinid

Vaktsineerimine jätkub kogu maailmas ja endiselt on õhus küsimus, kuidas kaitsevad Covid-19 vaktsiinid pikas perspektiivis, vahendab Live Science. Mõned teiste viiruste vastu suunatud, näiteks gripivaktsiinid pakuvad vaid lühiajalist kaitset ja neid tuleb igal aastal uuendada, kuid teised —näiteks leetrite, mumpsi ja punetiste vaktsiin — tagavad elukestva kaitse.

Kaitsetase sõltub sellest, kui palju ja kui kiiresti viirus areneb, samuti sellest, kui püsiv on tekkinud immuunvastus. Pfizer-BioNTech ja Moderna vaktsiinid kasutavad suhteliselt uudset platvormi, tuntud kui messenger RNA (mRNA), et treenida immuunsüsteemi võitlema Covid-19 põhjustava viirusega SARS-CoV-2.

Selgitamaks välja, kui kaua võib vaktsiini mõju kesta, värbas rühm teadlasi 41 osalejat, kes said kaks Pfizer-BioNTech vaktsiini annust – kaheksa olid varem olnud nakatunud SARS-CoV-2ga. Teadlased kogusid vereproove uuringu alguses ja seejärel kolm, neli, viis, seitse ja 15 nädalat pärast seda, kui osalejad said oma esimese vaktsiinidoosi.

Kooskõlas varasemate uuringutega leidsid teadlased, et mRNA vaktsiin kutsus esile tugevaid antikehareaktsioone ja et need reaktsioonid olid veelgi tugevamad inimestel, kes olid enne vaktsineerimist paranenud kergest SARS-CoV-2 infektsioonist.

Meeskond kogus sama ajavahemiku jooksul ka lümfisõlmedest proovid 14 inimeselt, kellest keegi polnud varem uue koroonaviirusega nakatunud. Lümfisõlmed hoiustavad immuunrakke, mis on tekkinud vastusena nakkustele ja vaktsineerimisele.

SARS-CoV-2ga nakatunud inimestel moodustuvad need kopsude lümfisõlmedes, millele on raske ligi pääseda, samas kui vaktsiinid stimuleerivad tavaliselt nende tootmist kaenlaalustes, mis on hõlpsamini ligipääsetavad.

«Võite mõelda neist kui meie immuunrakkude alglaagritest,» ütles vanemautor Ali Ellebedy, immunoloog Washingtoni ülikooli meditsiinikoolist. Struktuurid treenivad nädalate ja kuude jooksul immuunrakkude tüüpi, mis on tuntud kui B-rakud, et paremini patogeeniga seonduda — antud juhul SARS-CoV-2ga.

Protsessi käigus luuakse kõrgelt koolitatud immuunrakud, millest mõned on mälurakud, mis viirust pikaajaliselt mäletavad.

Pole palju teada, kui kaua need «alglaagrid» inimestel lümfisõlmedes püsivad – loomuuringud on näidanud, et need kestavad tavaliselt vaid paar nädalat, ütles Ellebedy.

Kuid uues uuringus leidsid Ellebedy ja tema meeskond midagi üllatavat: enamiku vaktsiini saanud osalejate puhul jätkasid need keskused aktiivset tegevust, koolitades tugevaid immuunrakke vähemalt 15 nädalat pärast esimest annust.

Kuna immuunrakkude treenimine kestis kuid, tekitas see tõenäoliselt palju mälurakke, mis kestavad aastaid; ja mõned neist mälurakkudest maabuvad tõenäoliselt luuüdis ja toodavad eluaegseid antikehi, ütles Ellebedy WordsSideKick.com'ile. See on väga paljutõotav, kuid ei tähenda tingimata, et inimesed ei vaja kordusvaktsineerimist, ütles ta.

Pigem sõltub revaktsineerimise vajadus sellest, kui palju viirus areneb ja kas lümfides toodetud rakud on piisavalt vastupidavad, et seljatada oluliselt erinevad tüved, lisas ta. Lisaks ei teki kõikidel ühtemoodi tugevat immuunvastust – mõned inimesed, näiteks pärsitud immuunsusega, vajavad tõenäoliselt korduvdoose, ütles ta.

«See uuring, nagu teisedki enne seda, kinnitab, et vaktsiinid kutsuvad esile immuunsüsteemi sobiva reaktsiooni ja luuakse püsiv immuunsus,» ütles nakkushaiguste spetsialist ja Johns Hopkinsi vanemteadur dr Amesh Adalja.

Adalja, kes ei osalenud uues uuringus, nõustub, et on liiga vara arutada, kas meil on vaja korduvat vaktsineerimist. «Kui suur osa täielikult vaktsineeritutest nakatub läbimurdetüvega, mis viib nad haiglasse, on see revaktsineerimise lävi,» ütles ta.

Sellegi poolest on see esimene uuring, mis andis otseseid tõendeid hästi püsivast immuunvastusest. Ehkki autorid ei uurinud Moderna vaktsiini saanud inimesi, arvavad nad, et vastus on tõenäoliselt sarnane, sest see on samuti mRNA vaktsiin, mis on näidanud üles võrreldavat efektiivsust.