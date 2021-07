Piirangud on nendest riikidest saabujatele

Eestisse saabumisel rakendub kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kes tulevad Euroopa Liidu, Euroopa majanduspiirkonna ja Schengeni ala riigist, mille nakatumisnäitaja on üle 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul.

Sellised riigid on Andorra, Austria, Belgia, Bulgaaria, Hispaania, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Alates 21. juunist on võimalik Eestisse reisida vaktsineeritud inimestel ka kõikidest kolmandatest riikidest. Tuleb kontrollida, kas inimene vajab viisat. Vaktsineeritutele ei rakendu ka liikumisvabaduse piirang.

Vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liitu mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja piirangu võimaliku kaotamise kohta käiva soovituse lisas 1 olevale kolmandate riikide ja erihalduspiirkondade uuendatud nimekirjale on Eestisse võimalik reisida kõikidel põhjustel Albaaniast, Armeeniast, Austraaliast, Aserbaidžaanist, Ameerika Ühendriikidest, Bosnia ja Hertsegoviinast, Bruneist, Hongkongist, Iisraelist, Jaapanist, Jordaaniast, Liibanonist, Lõuna-Koreast, Macaust, Moldovast, Montenegrost, Kanadast, Katarist, Kosovost, Põhja-Makedooniast, Rwandast, Saudi Araabiast, Serbiast, Singapurist, Taist, Taiwanist ja Uus-Meremaalt.

Kümnepäevane liikumisvabaduse piirang kehtib riikide puhul, mille nakatumisnäitaja on üle 75 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Perioodil 5.-11. juulini ühestki lisa 1 riigist saabudes eneseisolatsiooni kohustust ei rakendu.

Saabudes riikidest, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisa 1 nimekirjas, kehtib kümnepäevane liikumisvabaduse piirang neile, kellel on lubatud Eestisse siseneda. Liikumisvabaduse piirangut on võimalik lühendada kahe testiga. Juhul, kui nende riikide kodanik, kellel on seaduslik alus Eestis viibimiseks, ületab riigipiiri korduvalt, peab ta tegema mõlemad testid Eestis.