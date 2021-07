Soomes tuvastati ööpäevaga 106 uut korooanakkuse juhtu

Viimase kahe nädalaga on kinnitust leidnud 2067 nakatumist, mis on 984 võrra rohkem kui eelmise kahe nädala jooksul.

Kokku on pandeemia ajal Soomes teatatud 96 569 nakatunust.

Koroonaviiruse levik on Soomes viimasel ajal tõusnud. Kahe nädala nakatumiste arv 100 000 elaniku kohta on nüüd pisut üle 37, kuid sellele eelnenud kahe nädala jooksul oli see alla 20.