AVASTUS ⟩ 5-minutine hingamisharjutus alandab vererõhku

See kõlab peaaegu nagu telereklaam – mainimata veel seda, et harjutust võib teha kodus, diivanil telerit vaadates.

Kuid see pole trikk. Hiljutise uuringu kohaselt on see tegelik hõlpsasti teostatav tehnika, mis võib parandada miljonite inimeste tervist, eriti kõrge vererõhu ja kardiovaskulaarsete probleemidega eakate täiskasvanute oma, vahendab Science Alert.