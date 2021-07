Haiglatel on puudus veredoonoritest, PERH kaasajastas nõudeid doonoritele

Verekeskus vaatab regulaarselt üle kehtivaid doonorite valikukriteeriume ja vajadusel teeb muudatusi, mis peavad olema kooskõlas nii Euroopa Liidus kui ka Eestis kehtivate õigusaktidega ja Euroopa Nõukogu vastavate juhistega. Doonorite heaolu tagamiseks tegi regionaalhaigla kriteeriumites muudatused.

«Veredoonorite valik peab olema õiglane ja tagama doonori heaolu ning nii doonori kui vereülekannet saava patsiendi tervise kaitse,» vastas regionaalhaigla doonorluse osakonna juhataja dr Gulara Khanirzayeva. Sellel aastal kaasajastas verekeskuses kehtiva doonorite valiku korra ja mõned piirangud vereloovutusele said uuendatud.

«Vererõhu alandavate ravimite tarvitamine enam ei ole vastunäidustuseks täisvereloovutusele – doonor saab loovutada täisverd tingimusel, et ravimi tarvitamisega on alustatud vähemalt 2 nädalat tagasi, ravi foonil vererõhk on stabiilne ja normi piirides ning puuduvad tüsistused,» lisas Khanirzayeva.

Samuti antidepressantide tarvitamine ei takista vereloovutamist tingimusel, et doonor tunneb ennast hästi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskuse direktor Helve König innustab Eesti elanikke doonoriks tulema: «Kõikide doonorite panus on igal ajal oodatud, sest patsiendid on väga erinevate veregruppidega.»

Covid-19 vastane vaktsineerimise järgselt piiranguid ei ole, kui inimene tunneb end hästi. Verd ei saa loovutada covid-19 põdemise ajal. Kui doonor on covid-19 läbi põdenud võib ta verd loovutada 14 päeva pärast sümptomite kadumist või pärast negatiivset RNA testi. Kui doonor on kokku puutunud kinnitatud covid-19 diagnoosiga inimesega, võib ta verd loovutada 14 päeva pärast kontakti haigega või pärast seda, kui 10. päeval on SARS-CoV-2 PCR test olnud negatiivne.

Pärast vaktsineerimist AstraZeneca, Jansseni, Pfizer/BioNTech ning Moderna covid-19 vaktsiiniga on vere loovutamine lubatud, kui inimene on terve.

Ka teiste infektsioonide puhul ei soovitata ägedas haiguse perioodis verd loovutada. Krooniliste infektsioonide puhul võib vere loovutamine olla mitte soovitatud, näiteks kroonilised hepatiidid ja HIV infektsioon.

Verekeskuses hetkel kehtivate vereloovutuse piirangute järgi, mehel, kes on olnud seksuaalkontaktis teise mehega on vereloovutamine lubatud 12 kuu möödumisel viimasest seksuaalkontaktist. Naistel, kel on seksuaalsuhted teise naisega, piiranguid vereloovutusele ei ole.

«Me hindame kõrgelt homo- ja biseksuaalsete meeste soovi panustada veredoonorlusse, kuid lähtume Terviseameti ettekirjutustest, sest verekeskuste eesmärk on pakkuda võimalikult ohutut vereülekannet patsiendile,» märkis Khanirzayeva.

«Teame, et Lääne-Euroopas on viimasel ajal hakatud vastavaid piiranguid leebemaks muutma, kuid paraku on Terviseameti ja TAI andmetel Eestis HIV-nakkuse esinemine elanikkonna hulgas Euroopa Liidus keskmisest oluliselt kõrgem. Homo- ja biseksuaalsete meeste hulgas on HIV levimus hinnanguliselt 2-4% ja viimasel ajal on see näitaja isegi kasvanud, mitte langenud,» lisas doonorluse osakonna juhataja. Sel põhjusel ei saa verekeskused selle epidemioloogilise olukorra tõttu piiranguid leevendada.