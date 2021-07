Südamlik edulugu ⟩ Noormees, kelle ema suri rinnavähki, hakkas arendama võimalust, kuidas rinnavähi vastu võidelda

Rida õnnetuid sündmusi viis Julian Rios Cantu 16-aastaselt ettevõtjakarjääri alustama, sest noormees elas koos emaga läbi rinnavähi emotsionaalsed ja füüsilised mõjud. Cantu ema suri rinnavähki, kui noormees oli vaid 13-aastane. Põhjuseks oli liiga hilja avastatud vähk, kirjutab Entrepreneur.

See motiveeris noormeest andma oma panus, et vähem naisi peaks selle haiguse küüsis võitlema. «Mõte sündis viis aastat tagasi väga isikliku motivatsiooni kaudu, mu ema sai kahel korral kasvajatest juba jagu, kuid lõpuks ta siiski suri,» sõnas Cantu.

Julian Rios Cantu, kes on nüüd 21-aastane, alustas rinnavähi vastu võitlemisega 16-aastaselt. FOTO: Erakogu/Instagram

«Alguses ütles arst, et leitud tükid ei olnud pahaloomulised kasvajad, kuid ta eksis. Kuus kuud hiljem leiti teises mammograafias, et need «tükid» on siiski vähkkasvajad ja mõlemad rinnad eemaldati,» kirjeldab Cantu oma ema juhtumit.

Rinnahoidja oleks osutunud liiga kalliks

2017. aastal hakkas Cantu arendama rinnahoidjat, mis hoiataks rinnavähi varajaste sümptomite eest. Noormehe ja kolme sõbra loodud EvaBra oli sel ajal veel prototüübi staadiumis ja noored kogusid raha, et idee ellu viia. Neli aastat hiljem on ettevõte suutnud koguda 10 miljonit dollarit.

EvaBra oli meeskonna esimene arendus, kuid üsna kiirelt mõisteti, et nii ei jõua siiski kõigi võimalike naisteni. «Pärast 3-aastast tööd ja tuhandeid dollareid investeerimist mõistsime, et me ei täida algset ülesannet, milleks oli päästa võimalikult palju inimelusid. Seadme müügihinna tõttu oleks see olnud toode, mida saaks kasutada ainult 0,01% elanikkonnast,» rääkis Cantu.

Rinnahoidja toimimine

Vähkkasvajad võivad verevoolu suurenemise tõttu muuta naha erineva temperatuuri. EvaBra rinnahoidja idee on, et biosensorid mõõdaksid temperatuure, logiksid need rakendusse ja hoiataksid kasutajat häirivate muutuste eest. Rinnahoidjat peaksid naised kandma 60-90 minutit nädalas.

Seadme hinna tõttu muutis meeskond plaani ning lõi Eva Center'i. See on boks, mis pakub Ameerika Ühendriikide Toidu- ja Ravimiamet (FDA) poolt heakkiidetud tehisintellekti ja digitaalse infrapunapildiseadme kogemust.

Ohutu ja kiire meetod

Eva Center asub Mehhiko Vabariigi ümbruses asuvates kaubanduskeskustes. Olles boksis sees uurib masin rinda, luues infrapunavalgust kasutades termokaarti. Selle analüüsi maksumus on 400 Mehhiko peesot (umbes 19 dollarit) ja see kestab vähem kui 10 minutit.

«See, mida me hindame, on rindkere termiliste mustrite erinevus ja selle all mõtlen erinevusi rindade ainevahetuses ning see näitab meile, kas piirkonnas on rohkem rakke paljunemas või kas on mõnes piirkonnas on rohkem veresooni. Nii et, see on mammograafiast väga erinev meetod,» kirjeldab noormees seadet.

«See toode ei ole mõeldud mammogrammide asendamiseks, pigem soovib see saada täienduseks, mis aitaks varakult tuvastada haigust, mis on Mehhikos 20–59-aastaste naiste teine ​​suremuse põhjus.»