Härma: kolmanda laine ajal kehtestataks piiranguid haiglaravi vajaduse põhjal

«Kui me eelmisel aastal teise lainesse sisenedes nägime väga selget korrelatsiooni nakatumisnumbrite kasvul haiglaraviga, siis nüüdseks, teades, et iga teine inimene Eestis on kaitsesüsti kätte saanud, siis kui nakatumise numbrid hakkavad kasvama, siis haiglaravi numbrid ei hakka nii kiiresti reageerima, kui me seda eelmisel sügisel nägime,» rääkis Härma rahvusringhäälingule.

Täna aga tema sõnul ei näi, et tõusev viiruse levik haiglaravi vajaduses kajastuks. Küll aga on oluline pöörata haiglaravi vajavate inimeste arvule tähelepanu juba täna: «Kui haiglaravi number peaks näitama taas sama drastilist kasvu nagu ta on meile varasemalt näidanud, siis on tarvis jälle reageerida piiravate meetmetega, et nakkushaiguse levikut üleriigiliselt takistada ning et haiglaravi surve ei kasvaks,» sõnas Härma.