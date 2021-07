2018. aasta PISA testides olid Eesti 15-aastased noored maailmas esimesed, soomlased kolmandad, nende vahel Kanada, kus on rohkesti Hiina immigrante. FOTO: Shutterstock

Seda ei tohi enam teha, suur hulk vasakpoolseid uurijaid on seisukohal, et riikide ja nende elanike intelligentsuse võrdlemine on kurjast. Ideoloogiline lahinguväli,» ütles Tartu Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia professor Jüri Allik.