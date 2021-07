Liikumisvabaduse piirang on uuest nädalast neljast riigist tulijatel

Liikumisvabaduse piirang ei rakendu neile, kes saabuvad riikidest, mille nakatumisnäitaja on alla 150 inimese 100 000 elaniku kohta viimase 14 päeva jooksul. Sellised riigid on Austria, Belgia, Bulgaaria, Holland, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Malta, Monaco, Norra, Poola, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi ja Ungari.

Valitsuse otsuse järgi on alates 12. juulist muutunud Eestisse sisenemise kord nendest kolmandatest riikidest saabujatele, mis ei ole toodud Euroopa Liidu Nõukogu lisa 1 nimekirjas ehk niinimetatud rohelises nimekirjas ning kust Eestisse sisenemine on lubatud Eestisse tööle, õppima, pere juurde tulemiseks või eriloa alusel. Kõigil rohelise nimekirja väliste kolmandate riikide kodanikel on Eestisse võimalik siseneda vaid juhul, kui neil on 72 tundi enne Eestisse sisenemist tehtud koroonaviiruse PCR test või 48 tundi varem antigeeni kiirtest ning esitada negatiivse tulemuse kohta tõend. See nõue ei kehti juhul, kui isik on läbinud täieliku vaktsineerimiskuuri ja esitab vastava tõendi.