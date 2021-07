AVASTUS ⟩ Kõhubakterid on olulisel määral päritavad

Hiljuti ajakirjas Science avaldatud uuringus avastasid teadlased, et enamik soolestiku mikrobioomis olevaid baktereid on pärilikud. Nad vaatasid läbi rohkem kui 16 000 soolestiku mikrobioomi profiili, mis oli kogutud 14 aasta jooksul Keenia Amboseli rahvuspargi paavianite populatsioonilt. Kuid profiil muutub ajas, aastaaegade kaupa ja vanusega. Meeskond leidis ka, et mitmed paavianite pärilikud mikrobioomi tunnused on päritavad ka inimestel.