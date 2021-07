Ekspert: pantenool ei ole sobilik päikesepõletusel kasutamiseks

Esmalt on tähtis teada, kuidas suvel nahka hooldada ja päikesepõletust ennetada. Suvise nahahoolduse juurde peaks kindlasti kuuluma päikesekaitsekreemi kasutamine, mille võimekus ehk SPF võiks jääda vahemikku 30-50. Oluline on päikesekreemi peale kanda piisavas koguses ning regulaarse intervalliga, ära ei tohi unustada ka näiteks labakäsi, jalgu või nägu.

Lisaks peaks suvel suurenenud higistamise tõttu regulaarselt nahka puhastama ning niisutama.

Isegi siis, kui nahk on pigem probleemne ning rasune, ei tohiks niisutava kreemi kasutamist vahele jätta. Kreemitamine tagab nahale kaitse, mis hoiab nahka väliskeskkonna mõjude eest.

Mida päikesepõletuse korral teha?

On teada, et liigne päikese käes olemine ilma päikesekaitseta võib tekitada erinevaid nahaprobleeme. Kõige sagedasemad probleemid on päikesepõletus, pigmentatsioonihäired, fotovananemine (naha toon muutub ja tekivad kortsud) ning aktiiniline keratoos ehk nahavähi eelne seisund.

Kui on ilmunud märgid, et lähedasel inimesel võib tekkida päikesepõletus, siis on esmalt oluline põletusega inimene koheselt päikese käest ära viia. Hea on viia inimene varju ning teda võimalikult kiiresti jahutada: pakkuda rohkelt jahedat vett ning niisutada puhast rätikut külma veega ja asetada kahjustatud nahale.

Päikesepõletuse esimestel päevadel tekib nahale punetus ning mõnikord ka sügelus ja turse. Sümptomite leevendamiseks aitab sel juhul jahe dušš ning külmade kompresside asetamine kahjustatud nahale. Koheseks esmaabiks on saadaval ka põletusvastaseid geele, mis vähendavad põletikku ja valu ning jahutavad nahka. Tihti kipuvad inimesed päikesepõletuse korral kasutama koduseid vahendeid – pantenooli, vaseliini, rasvaseid kreeme ja muud, kuid need ei ole kasutamiseks sobilikud, kuna takistavad jahtumist ja võivad seetõttu nahakahjustust veelgi süvendada.

Sügeluse ja turse vähendamiseks sobivad allergiavastased preparaadid ning tugeva valu korral võib võtta ibuprofeeni tabletti. Kui turse taandub, hakkab nahk kooruma ning siis on oluline nahka niisutada, pehmendada ja kaitsa. Selleks sobivad Aloe Vera sisaldusega geelid ja muud päevitusjärgsed hooldustooted.

Millal arsti poole pöörduda?

Valu ja turse möödub kergema päikesepõletuse korral kahe või kolme päevaga ning naha koorumine ja punetus umbes nädalaga. Raskematel juhtudel võib inimene vajada arstiabi sekkumist. Oluline on arsti poole pöörduda, kui tekkinud on villid, palavik, peavalu, oksendamine, külmavärinad või krambid.

Ville ei tohiks katki teha, sest nii võib suureneda infektsiooni oht.