USA-s tehtud uuringust selgus, milline vaktsiin pakub kaitset Lambda variandi vastu

Uus koroonaviiruse variant, Lambda (C.37), on pärit Lõuna-Ameerikast ja on leviku osas hoogu kogumas. C.37 naastvalku iseloomustavad mitmed uued deletsioonid ja mutatsioonid, mida viirus kasutab peremeesrakkudega seondumiseks ja nakatamiseks.

Uuringu autorid, New Yorgi ülikooli Grossmani meditsiinikoolist ütlevad, et ehkki leiud viitavad sellele, et praegused vaktsiinid pakuvad kaitset seni tuvastatud variantide eest, ei välista tulemused võimalust, et tekivad uued variandid, mis on praeguste vaktsiinide suhtes vastupidavamad.