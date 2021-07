Vaktsineerimine hakkab toimuma Narva Fama Keskuses, Tallinna Keskturul ja Balti Jaama Turul

«Astri Grupp mõistab mitme turu ja kaubanduskeskuse haldajana oma vastutust ning võimalusi aidata kaasa vaktsineerimise kiirendamisele, et aidata pidurdada koroonaviiruse kolmanda laine tekkimist. Meil on hea meel olla sotsiaalministeeriumi ja terviseameti partneriks, pakkudes vaktsineerimiseks vajalikke pindu.

«Qvalitas Arstikeskuse meeskond on olnud riigi partner vaktsineerimistegevuse algusest peale, alustades eesliinitöötajate vaktsineerimisega. Meie kogemus näitab, et asukoht on määrava tähtsusega, mistõttu on hea meel koostöös riigi ning Astri Grupiga luua võimalused neile, kes siiani end vaktsineerida ei ole saanud,» lisas Qvalitas Arstikeskuse juhatuse esimees Tõnu Velt.