Avatud Tartu ⟩ Klaas: peame ühiselt pingutama, et jätkata sügisel tavapärast elu ilma suurte piiranguteta

Tartu Ülikooli kliinikumi ravijuhi Andres Kotsari sõnul on näha tartlaste jätkuvalt suurt huvi vaktsineerimise vastu. «Oleme tänulikud inimestele, kes on lasknud end vaktsineerida. Piisav vaktsineeritus hoiab haiglate töö tavarütmis ning me ei pea tegema ümberkorraldusi ravijärjekordades ega patsientide ambulatoorsetes vastuvõttudes,» rääkis dr Kotsar.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul pingutab Tartu selle nimel, et hoida linn sügisel avatuna. «Tööd jätkab erakordselt tõhus Tartu vaktsineerimiskeskus A Le Coqi spordihoones, kus saab augusti lõpuni kaitsesüsti elavas järjekorras,» kirjeldas linnapea ja lisas, et linn paneb tööle ka süstikbussi, mis soovijaid kesklinnast vaktsineerimiskeskusesse viib. «Alustasime koostöös kliinikumiga uut teavituskampaaniat, et info vaktsineerimisvõimalustest ja -vajadusest jõuaks iga tartlaseni. Peame kõik ühiselt pingutama, et jätkata sügisel tavapärast elu ilma suurte piiranguteta,» rääkis Klaas.