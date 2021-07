COVID-19 ⟩ Mitmes maakonnas saab eelregistreerimata end vaktsineerida

«Näeme, et koroonaviirusesse nakatunute arv kasvab päev-päevalt ja kolmas koroonalaine võib Eestisse jõuda rutem, kui arvasime. Paljud Euroopa riigid on juba hakanud taaskehtestama piiranguid,» ütles Seer.

Igal tööpäeval kell 9-17 ja laupäeviti kell 9-14 saab ilma eelregistreerimiseta vaktsineerida Tallinnas Sõle spordikeskuse vaktsineerimiskeskuses (Sõle 40a). Samuti võetakse vastu eelregistreerimisega, vabu aegu on saada igaks päevaks. Vaktsiiniks on Pfizer ja vaktsineerib Fertilitas.

Uuringud näitavad, et kõik Eestis pakutavad vaktsiinid aitavad tõhusalt ka uue ja agressiivsema delta viirusetüve vastu, kuid vaid siis, kui vaktsineerimiskuur on lõpetatud – Jansseni puhul kaks nädalat pärast ainust doosi, Pfizeri puhul üks nädal pärast teist doosi, Moderna ja Astra Zeneca puhul kaks nädalat pärast teist doosi. Modernal on kahe doosi vaheline aeg 4 nädalat, Pfizeril 6 nädalat ja Astra Zenecal 12 nädalat.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud 587 854 inimesele, kellest 87 199 on pooleli oleva vaktsineerimisega, 500 655 inimese vaktsineerimiskuur on lõpetatud. Ööpäeva jooksul manustati 6637 doosi, kokku on manustatud 1 034 772 vaktsiinidoosi.