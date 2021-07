Teadlaste käsutuses on vahend, mis aitab prognoosida koroonaviiruse tüvede muutumist

Pärast SARS-CoV-2 varase evolutsiooni võrdlemist lähimate sugulaste – beetakooronaviirustega – leidis Nebraska meeskond, et SARS-CoV-2 mutatsioonid esinevad geneetiliselt sisuliselt samades kohtades.

«Ainult ühe viiruse korraga vaatamise probleem on see, et ei näe puude taga metsa,» ütles Nebraska ülikooli keerukate biosüsteemide programmi doktorant Katherine LaTourrette.