CV.ee uuring: kaugtöö oli kriisi ajal soovituslik või kohustuslik üle pooltele töötajatest

41% kaugtöötajatest tunneb, et neil on kaugtööd tehes keeruline kinni pidada tööaegadest ja nad teevad rohkem tööd kui peaksid.

«59% kaugtöötajatest mõtleb selle peale, kas viiruskriisi taandudes on neil võimalik kaugtööga jätkata. Samuti teeb inimestele muret avatud kontori müratase, uue igapäevarutiini leidmine ja võimalus Covid-19 viirusesse nakatuda,» räägib CV-Online’i turundusspetsialist Gertrud Sild, «Siiski on rõõm näha, et viiruskriisi taandudes on suurel osal inimestel endiselt võimalik kaugtööga jätkata.»