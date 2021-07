Uuring ⟩ Kaugtööd tegi kriisi ajal üle poole töötajatest

Populaarsemaks on muutunud töö ainult kodukontorist, mida eelistaks võimaluse korral nüüd 29% vastajatest.

Kriis avas uusi võimalusi

Covid-19 kriis mõjutas töökorraldust suuresti. Üle poolte vastajatest nõustus, et nende organisatsioonides oli kaugtöö tegemine kriisi ajal soovituslik või kohustuslik: vastavalt 27% ja 26%. Kolmandikul vastajatest avanes võimalus kaugtöö tegemiseks, mis varem polnud lubatud.

Kui neljandikul vastajatest koroonakriis töökorraldust oluliselt ei muutunud, siis neid, kellel seetõttu töökoormus suurenes, oli 24%. 41% kaugtöötajatest tunneb, et neil on kaugtööd tehes keeruline kinni pidada tööaegadest ja nad teevad rohkem tööd kui peaksid.

Inimeste suurimad mured kontoritööle naasmisel on eelkõige seotud teadmatusega.

«59% kaugtöötajatest mõtleb selle peale, kas viiruskriisi taandudes on neil võimalik kaugtööga jätkata. Samuti teeb inimestele muret avatud kontori müratase, uue igapäevarutiini leidmine ja võimalus Covid-19 viirusesse nakatuda,» räägib CV-Online'i turundusspetsialist Gertrud Sild.

Kaugtöö eelised ja väljakutsed

94% kaugtöötajatest nõustus, et kaugtöö aitab neil hoida kokku aega ja raha transpordi ja lõunasöögi, samuti säästa ajakulu tööle-, kojusõidu ja koosolekute arvelt.

77% vastajatest nõustus, et kaugtöö võimaldab neil paremini ühildada töö- ja eraelu tegemisi. Suureks kaugtöö eeliseks peetakse ka vabadust: 64% kaugtöötajatest tunnevad, et on kaugtööd tehes vabad oma valikute tegemisel ja saavad valida töötamiseks sobiva aja ja koha.