Teadlased avastasid kõikide vähkide ühise nimetaja, mis loob ka uued ravivõimalused

Teadusajakirjas Cancer Cell avaldatud uurimuses jagavad Lunenfeld-Tanenbaumi uurimisinstituudi (LTRI) teadlased kõik vähid kahte rühma, lähtudes YAP valgust, vahendab Medical Xpress.

LTRI vanemteadur Rod Bremner sõnul tegi meeskond kindlaks, et kõikide vähkide puhul on YAP lülitatud kas sisse või välja ning igal klassifikatsioonil on erinev ravimitundlikkus või resistentsus.

YAP mängib olulist rolli pahaloomuliste kasvajate tekkimisel – see võimaldab mõjutada elundite suurust ja pärssida kasvaja arengu. «YAP pole mitte ainult välja lülitatud või sisse lülitatud, vaid sellel on mõlemas kontekstis pro- või vähivastane toime,» sõnas Bremner. «Seega vajavad YAPon (YAP valk sisse lülitatud) vähid kasvamiseks ja ellujäämiseks YAPi. Vastupidiselt, YAPoff (YAP valk välja lülitatud) vähkkasvaja peatub YAPi sisselülitamisel.»

Paljud YAPoff vähid on väga surmavad. Oma uues uurimistöös näitasid Bremner ja kaasteadlased New Yorgi Roswelli vähikeskusest, et mõned vähid, näiteks eesnäärme ja kopsu, võivad hüpata YAPon olekust YAPoff seisundisse, et ravile vastu seista.

Kui vähirakke laboris anumas kasvatatakse, siis nad kas hõljuvad või kleepuvad ja vajuvad. Teadlaste töörühm leidis, et YAP on raku ujuvuse põhiregulaator – kõik ujuvad rakud on YAPoff ja kõik kleepuvad rakud on YAPon. Muutused kleepuvuses on teadaolevalt seotud ravimiresistentsusega, selgitas Bremner.