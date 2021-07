Tallink jagab laeval vaktsiini saanutele reisikuponge

Tallinki shuttle laevadel Star ja Megastar viivad vaktsineerimist perioodil 29. juuli kuni 15. august 2021 läbi tervishoiuteenuseid pakkuva ettevõtte Eldred OÜ kvalifitseeritud tervishoiutöötajad. Vaktsineerimine toimub nii Jansseni ühedoosilise vaktsiiniga kui ka kahedoosilise vaktsiiniga Pfizer, mis tähendab, et vaktsineerima on sel korral oodatud ka kõik pered, kellel on soov vaktsineerida ka pereliikmeid alates 12. eluaastast.