Teadlased arvavad teadvat, mis on tulnukatega kohtumise kogemuse taga

Uuring avaldati ajakirjas International Journal of Dream Research.

Aastaid on inimesed teatanud, et on näinud tulnukaid või olnud nende poolt röövitud. Siiani pole ükski neist aruannetest tõestatud. Uue uuringu alusel pakuvad teadlased, et sellised sündmused võivad juhtuda unenägudes, mis tunduvad nii reaalsed, et inimesed usuvad, et need juhtusid päriselt.

Teadlased alustasid uuringut, märkides, et paljud inimesed, kes teatavad sellistest kohtumistest, tunnevad end olevat unenäotaolises olekus — ja paljud on lisanud, et on tundnud end halvatuna. Sellised teated viitavad sellele, et need sündmused võivad toimuda unes, mil inimkeha valdab niiöelda unehalvatus, kaitsmaks inimest endale liiga tegemast.

Selle võimaluse kohta lisateabe saamiseks võtsid teadlased appi 152 täiskasvanud vabatahtlikku, kes kirjeldasid end kui kirgaste unede nägijaid – inimesi, kes suudavad oma unedes tegevust kontrollida. Nad palusid kõigil vabatahtlikel proovida und näha tulnukatega kohtumistest. Pärast iga vabatahtliku ärkamist küsiti neilt unenäo kohta.