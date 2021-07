Seljaajukasvajaga noormehe abistamiseks vajalik summa saadi kokku loetud tundidega

«Minu 18-aastane päikesekiirest vend Tony on suremas. Ja ta ise ei teagi veel seda kuna me pole suutnud seda talle öelda… Tema viimaseks õlekõrreks on Saksamaale ravile saatmine. Kahjuks tuleb kõik ravi-, transpordi- ja elamiskulud endal tasuda ja lõikusele tuleb ta saata võimalikult kiiresti. Eesti arstid paraku mu vennale ellujäämislootust ei andnud, Saksamaa arstid pakkusid, et kui ta jõuab ravile alates tänasest hiljemalt kümne päeva jooksul on tema täieliku paranemise võimalused 66 protsendi juures. Esialgsed kulud (need võivad ka tõusta juhul kui ta vajab pikemat haiglaravi kui 1 kuu) on 127 000 euro juures. Ma ei saa lasta tal lihtsalt surra, seetõttu pean lootma heade inimeste abile kuna mujalt seda kahjuks loota ei ole. Endal ei ole meil sellist summat mitte kusagilt võtta. Kui Sa saad aidata kasvõi ühe euroga, siis palun tee seda. Kui 127 000 inimest annetavad kasvõi ühe euro, saame me mu venna ravile saata. Mida kiiremini seda parem, sest praegusel juhul on aeg meie suurimaks vaenlaseks,» kirjutas Aasalaid eile õhtul.