UURING ⟩ Lihtne toiming võib pidurdada uute koroonatüvede teket

Mida enam ogavalk muutub, seda vähem tõhus on vaktsineerimisest saadav kaitse.

Mida suurem hulk inimesi nakatub, seda rohkem võimalusi on viirusel muteerumiseks ja mutatsioonide levikuks kogu kehas. Võimalik, et viiruse paljunemisvõimekust pidurdades (vaktsineerimisega saadud antikehade abil) on väheneb ka viiruse mutatsioonide tekkimise tõenäosus.