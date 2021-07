EMA soovitab laiendada Moderna koroonavaktsiini kasutamist ka teismelistele

Spikevaxi tõhususe uuringus osales 3732 last. Vaktsiin kutsus 12 – 17-aastastel esile sarnase antikehade taseme, mida oli varasemalt nähtud 18 – 25-aastastel. Nende tulemuste alusel hindas CHMP, et Spikevax on ka selles vanuserühmas efektiivne. Lisaks ei tekkinud 2163 vaktsiini saanud lapsest kellelgi Covid-19 haigust, platseebot saanud 1073 lapsest tekkis haigus neljal lapsel.