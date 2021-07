Soomes pandi ööpäevaga 570 koroonadiagnoosi

Viimase kahe nädalaga on registreeritud 4386 nakatumist, mida on 1690 võrra rohkem kui eelnenud kahenädalasel perioodil, mil tuvastati 2696 nakkusjuhtu.

Pandeemia algusest peale on Soomes registreeritud 102 612 nakatumist, surnud on 978 koroonahaiget.

Viimase kahe nädalal haigestumus 100 000 elaniku kohta on umbes 79, eelnenud kahenädalasel perioodil oli see alla 49. Näitaja on kõige kõrgem Helsingi ja Uusimaa tervishoiupiirkonnas (146) ning kõige madalam Kesk-Pohjanmaal (8).