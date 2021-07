Fauci: USA läheb koroonaviiruse osas vales suunas

«Me liigume vales suunas,» ütles Anthony Fauci, lisades, et see tekitab suurt frustratsiooni.

Fauci sõnul kaalutakse soovitust, et ka koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed kannaksid maski.

Fauci, kes on ka president Joe Bideni peamine nõunik tervishoiu küsimustes, ütles CNNile, et mõned piirkonnad nagu näiteks Los Angelese maakond juba kutsuvad inimesi kandma avalikes kohtades maski olenemata sellest, kas nad on vaktsineeritud või mitte.