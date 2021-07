Teadlased on avastanud võimaliku ravi, mis aitaks vähirakke hävitada

Teadlased on kindlaks teinud viisi, kuidas piirata immuunsüsteemi reguleerivate rakkude aktiivsust, mis omakorda võib vallandada teised immuunrakud, et rünnata vähirakke.

«Patsiendi immuunsüsteem on võimeline vähirakke avastama ja eemaldama ning viimasel ajal on immunoteraapia kujunenud uudseks raviks paljude erinevate vähivormide puhul,» rääkis uuringu juht ja Southamptoni ülikooli rakusignalisatsiooni professor Nullin Divecha.

«Kuid kui vähirakud tekitavad kasvajas mikrokeskkonna, mis peatab immuunsüsteemi töö, piirab see immunoteraapia kasutamist ja edukust,» lisas Divecha.

Divecha lisas, et reguleerivad T-rakud täidavad inimkehas olulist funktsiooni, kuna ilma nendeta võib immuunsüsteem kontrolli alt väljuda ja rünnata normaalseid keharakke. Vähihaigetel peavad T-rakud saama suurema vabaduse, et oma tööd teha.

Selles uues uuringus näitasid Southamptoni ülikooli ja Milano riikliku molekulaargeneetika instituudi teadlased, et ensüümide perekonna (PIP4K) pärssimine võiks olla vastus sellele, kuidas piirata regulatsiooni rakke, ilma et see mõjutaks üldisi T-rakke.