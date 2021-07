4 näpunäidet kuidas kuumadel suvepäevadel kontoris produktiivne olla

Nii näiteks on Riia Tehnikaülikool välja toonud, et inimese produktiivsus väheneb juba 2% iga kraadi kohta, mis tõuseb termomeetril üle 25 °C.

Kuigi vedeliku joomise olulisus kuuma ilma korral on kõigile teada, unustatakse see sageli tiheda tööpäeva jooksul ära.

Kui päevas on mõistlik juua keskmiselt 1,5-2 liitrit vett, siis suve jooksul võib seda kogust veel liitri võrra suurendada ka siis, kui kuumalaine on möödunud.

Õhu kvaliteedil on oluline roll inimese produktiivsuse ja tööviljakuse mõjutamisel. Kuigi kliimaseadmed on ilmselt käesoleva suve kõige ihaldatumad tooted nii kontorites kui kodudes, saab hädavajalikku õhuvahetust ja jahutussüsteemi ka ise luua. Levinuim ja tõhusaim viis selleks on näiteks tuuletõmbe tekitamine vastastikku avatavate akende abil.

Kui aga aknaid pole võimalik mingil põhjusel avada, on abiks ventilaatorid, mis aitavad õhuringlust tekitada. Sealjuures saab muuta ventilaatori lihtsa vaevaga ka jahutusseadmeks. Selleks on tarvis jääkuubikuid ja pudeliga külma vett, mis ventilaatori vastu asetatuna mõnusa külma õhuvoolu tekitavad.

Suvekuudel on oluline pöörata tähelepanu ka oma füüsilisele heaolule - eeskätt pulsile ja kehatemperatuurile, sest need võivad olla takistuseks produktiivsele tööpäevale ja anda samas märku ka tõsisematest terviseprobleemidest nagu ülekuumenemine või päikesepiste.

«Tehnoloogia arendajad on muutnud nutikellad üha võimekamaks, et nendega oleks võimalik lisaks igapäevatoimetustele ka tervisega seotud põhinäitajaid jälgida,» selgitab Mishina.

Soojade ilmadega on tööpäevad mõistlik planeerida nii, et väljas toimuvad kohtumised leiaksid aset pigem hommikul või päeva lõpus, kui temperatuurid on madalamad. Lisaks kuumast tingitud ebamugavusele aitab see ka koosolekud produktiivsemaks muuta. Kui aga taoline planeerimine pole võimalik, tasub leida õues varjuline koht või kolida kohtumine kliimaseadmega varustatud ruumidesse.