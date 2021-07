Varjas: vaktsineeritud nakatunutel on olnud sümptomid väga tagasihoidlikud

Kui kevad-talvisel perioodil olid nakatumiskolded seotud valdavalt töökohtade ja lasteasutustega, siis nüüd on need terviseameti andmetel seotud eeskätt ürituste ja koosviibimistega, alates sünnipäevadest ja kontsertidest, lõpetades spordi- ja lastelaagritega. Koldeks loetakse ühest nakatumispaigast alguse saanud haiguspuhang, kus on vähemalt viis nakatunut.

«Jälgime väga hoolega, kui palju on haigestunutest vaktsineerituid. Kollete puhul oleme märganud, et on üksikud vaktsineeritud juhtumid. Neil inimestel on sümptomid olnud väga tagasihoidlikud ja meile teadaolevalt pole nad hospitaliseerimist vajanud,» ütles Varjas.