UURING ⟩ Vaktsineeritud võivad kanda Deltaga nakatudes sama palju viirust kui vaktsineerimata inimesed

Terviseametnikud avaldasid reedel uurimistöö üksikasjad, mis olid võtmetähtsusega USA haiguste kontrolli ja tõrje keskuse otsuses soovitada vaktsineeritud inimestel kanda taas maske siseruumides USA osades, kus Delta tüvi soodustab nakatumise suurenemist. Autorid ütlesid, et leiud viitavad sellele, et maskide kandmise juhiseid tuleks laiendada kogu riigile, isegi väljaspool peamisi nakkustsentreid.

Delta tüve puhul kehtivad uued reeglid. Varem oli teada, et vaktsineeritud inimestel, kes on nakatunud, on madal viiruse tase ja tõenäoliselt ei edastata nad seda teistele. Kuid uued andmed näitavad, et Delta variandi puhul see nii ei ole.