GALERII ⟩ Tallinnas alustas tööd vaktsiinikiirabi

Lääne-Tallinna Keskhaigla algatatud projekti eesmärk on viia vaktsineerimine inimestele lähemale ja kui algatus osutub edukaks, võib see laieneda ka teistesse Eesti piirkondadesse. Vaktsiinikiirabi saab Tallinna piires kohale kutsuda, saates e-kirja meiliaadressile ltkhvak@keskhaigla.ee. Ettetellimise aeg on vähemalt 48 tundi ning päringusse tuleb märkida aadress, kuhu kutsutakse, kuupäev, soovitav kellaaeg ja vaktsineerimissooviga inimeste arv. Seejärel võetakse tellijaga ühendust ning täpsustatakse, millal täpselt vaktsiinikiirabi saabub.

Kasutatakse peamiselt ühedoosilist vaktsiini Janssen ja seetõttu saab kiirabis vaktsineerida inimesi alates vanusest 18 eluaastat. Kindlasti peab neil, kes soovivad end vaktsineerida, olema kaasas isikut tõendav dokument.

Lääne-Tallinna Keskhaigla ravijuhi Imbi Moksi sõnul kasutatakse esialgu ühte Tallinna Kiirabi autot, kuid kui tellimusi tuleb palju, on võimalik kiirabiautosid kasutusele juurde võtta.

«Eestis ringi sõitvatest vaktsineerimisbussidest eristab meid see, et kui buss seisab näiteks pool päeva ühes kohas ja inimesed lähevad bussi juurde, siis meie sõidame inimeste juurde,» ütles Moks. «Kindlasti on meie projekt abiks neile inimestele, kellel on keerulisem vaktsineerimispunkti ise kohale minna, kuid me ei lükka tagasi ka teisi.»

Covid-19 vaktsineerimise töörühma juht Marek Seer lisas, et iga lahendus, mis lisab vaktsineerimisele paindlikkust, on teretulnud. «Peame katsetama erinevaid variante, ainult nii näeme, mis töötab ja mis mitte.»

Jätkuvalt saab Eestis end Covid-19 vastu vaktsineerida ka eelregistreerimisega – selleks tuleb aeg broneerida telefonil 1247 või digiregistratuuris. Ka on kõigis maakonnahaiglates on sellest nädalal avatud vaktsineerimiskabinetid, kuhu võib sisse astuda ilma aega kinni panemata. Nende ja teiste kiirvaktsineerimise võimaluste kohta leiab infot veebilehelt www.vaktsineeri.ee ja samuti annab teavet riigiinfo telefon 1247.

Lisaks Janssenile vaktsineeritakse Eestis kahedoosiliste vaktsiinidega Pfizer ja Moderna, mis sobivad alates 12. eluaastast. Et saada tõhus kaitse, tuleb Pfizeri puhul teine kaitsesüst teha kuus nädalat ja Moderna puhul neli nädalat pärast esimest doosi.