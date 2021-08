CV.ee uuring: inimesed ei poolda kohustuslikku vaktsineerimist töökohal

Tulemustest selgus, et inimesed suhtuvad enamasti vaktsineerimata töökaaslastesse hästi ja leiavad, et vaktsineerimine on inimese vaba valik.

45% vastajatest ütles, et nende tööandjad on töötajatelt uurinud vaktsineerituse kohta infot ning 42% vastajatest ütles, et nende tööandja on ka soovitanud minna vaktsineerima. 4% vastajatest ütles, et nende tööandja on neid vaktsineerimiseks kohustanud. Samas leidis 59% vastajatest, et kui nende tööandja peaks vaktsineerimist nõudma, siis nad töökohta ei vahetaks.