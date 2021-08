UURING ⟩ Vaktsineerimine vähendab Delta tüvega nakatumise riski kolm korda

Juuli lõpus oli Delta tüvi maailmas ligi nelja viiendiku uute nakkusjuhtumite taga. Eestis ja Euroopas on selle levik veelgi laialdasem. Tekkinud mutatsioonide tõttu kaitseb vaktsiin koroonaviiruse eest mõnevõrra kehvemini isegi vaktsineerimiskuuri läbinud inimesi. Näiteks hoidis Pfizeri vaktsiin sümptomitega haiguse ära 88 protsendil ehk algsest kuus protsenti harvemini. AstraZeneca vaktsiini tõhusus oli sama Suurbritannia uuringu põhjal 67 protsenti.

Iisraeli terviseministeeriumi juuli alguses avaldatud teade oli pessimistlikum ka Pfizeri vaktsiini kaitsevõime suhtes. Kui alfa ehk briti tüve puhul hoidis see sümptomitega koroona ära 93 protsendil inimestest, siis Delta tüve puhul kaitses see nakatumise ja sümptomite tekke eest vaid 64 protsenti vaktsineerituid.

Ühtlasi nakatusid vaktsineeritud koroonadiagnoosi saanud inimesega kokku puutumise järel peaaegu poole harvem. Töörühm järeldas sellest, et vaktsineerimiskuuri läbimine hoiab delta tüvega nakatumise ära 50–60 protsendil juhtudest.

Samas ei analüüsinud teadlased vaktsiine eraldi, mis oleks võimaldanud täpsustada, kas või kui palju Pfizeri ja AstraZeneca vaktsiini pakutav kaitse erineb. Ühtlasi ei anna Suurbritannia valitsus avalikult välja ka andmeid, kui palju inimesi on riigis ühe või teise vaktsiiniga inimesi vaktsineeritud.

Varem eelretsenseerimata võrguvaramus avaldatud töös on Hiina teadlased leidnud, et delta tüvega nakatunud inimeste organismis leidub koroonaviirust kuni 1260 korda rohkem kui algse tüvega nakatunute omas. USA hiljutise koroonapuhangu juhtumikirjeldus vihjas samal ajal, et koroonaviirusega nakatunud vaktsineeritute organismis leiduv viiruse hulk võrreldav vaktsineerimata inimeste omaga.