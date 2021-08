Haigekassa tõstab mobiilsetes vaktsineerimiskabinettides vaktsiinisüsti hindu

Varasemalt oli mobiilses kabinetis ühe vaktsiinisüsti hind 10.60. Lisatasu on mõeldud neile mobiilsetele ehk Eestis ringi liikuvatele vaktsineerijatele, kes teevad nädalas vähemalt 500 süsti. Sel puhul hakkab alates esimesest süstist vaktsineerija saama täiendavat tasu 8 eurot süsti kohta. Kui vaktsineerija teeb tuhat ja rohkem süsti nädalas, lisandub süsti hinnale alates esimesest süstist kümme eurot. Ehk rohkem kui 500 süsti puhul on süsti hinnaks 18.60 ja rohkem kui 1000 süsti puhul 20.60.

Haigekassa partnersuhtluse osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et Covid-19 haigus on kiiresti levimas ning raske haigestumise ja haiglaravi vältimiseks on vaktsineerimine ainus võimalus, mistõttu otsustati nende vaktsineerijate puhul, kes inimeste kodu lähedale kohale sõidavad ja kel on sellega seoses lisakulud, ka täiendavat tasu maksta.