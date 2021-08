«Viiruse tase on kindlasti tõusnud, kui võrrelda jaanipäeva olukorraga, aga meeletut hüpet ei ole olnud. Ta on mai lõpu seisus,» kirjeldas Tenson uuringu tulemusi.

Kas viiruse levik on olnud just kui stabiilne viimasel ajal, vastas Tenson, et ei ole juulikuu võrdlust kõrval. «Aga võrreldes mai lõpuga, siis ei ole midagi hullu. Jah, tõus on, kuid ei ole meeletut hüpet,» selgitas Tenson.