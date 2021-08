Uuringus selgus, mil määral kaitseb eelnev Covid-19 põdemine uuesti nakatumise eest

Mõned USA poliitikud, sealhulgas senaator Rand Paul, on varem öelnud, et nad ei kavatse Covid-19 vaktsiini saada, kuna neil on varasemast nakkusest tulenev loomulik immuunsus.

Näiteks laboratoorsed uuringud on näidanud, et esialgse Wuhani tüvega nakatunud inimeste vereproovides tuvastati nõrgad antikehavastused esmakordselt Lõuna–Aafrikas ilmnenud beetavariandile.

Uuringu üks piiranguid on see, et see viidi läbi enne, kui Delta sai Ameerika Ühendriikides domineerivaks tüveks.