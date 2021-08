Uuringute järgi võib olla Moderna koroonavaktsiin Delta vastu tõhusam

Uuringus, milles osales rohkem kui 50 000 patsienti Mayo kliiniku tervishoiusüsteemis, leidsid teadlased, et Moderna nakkusvastase vaktsiini efektiivsus oli juulis langenud – mil kui Delta variant oli ülekaalus – 76 protsendini 2021. aasta alguses mõõdetud 86 protsendilt. Samal perioodil oli teadlaste sõnul Pfizer/BioNTech vaktsiini efektiivsus langenud 42 protsendile 76 protsendilt. Kuigi mõlemad vaktsiinid on endiselt tõhusad Covid 19 haiglaravi ennetamisel, võib Modernaga revaktsineerimine olla peagi vajalik kõigile, kes said selle aasta alguses Pfizeri või Moderna vaktsiini, ütles Mayo uuringut juhtinud dr Venky Soundararajan.