Regionaalhaigla kutsub nädalavahetusel vaktsineerima

Regionaalhaigla õendusvaldkonna arendusjuht Aleksei Gaidajenko kutsub Covid-19 vastu vaktsineerima kõiki Eesti elanikke alates 12. eluaastast. «Me oleme vaktsineerimise teinud võimalikult mugavaks ja lihtsaks, reedest pühapäevani kella kaheksast hommikul kuni kaheksani õhtul saab tulla regionaalhaiglasse Covid-19 vastasele vaktsineerimisele, kasutage kindlasti head võimalust saada kiiresti vaktsiinisüst turvalises keskkonnas. Võimalik on ette registreerida, aga väga oodatud on ka kõik, kes soovivad tulla etteregistreerimata kohale vabalt valitud ajal,» rõhutas Gaidajenko.

Gaidajenko sõnul on nädalavahetusel tööl piisavalt palju vaktsineerimismeeskondi, mis tagab kiire ja mugava vaktsineerimise, soovitud vaktsiinist keegi kindlasti ilma ei jää. Pärast vaktsineerimist tuleb jääda 15 minutiks tervishoiutöötaja jälgimisele.

Regionaalhaiglas on kasutusel Pfizer/BioNTechi vaktsiin Comirnaty. Vaktsineerimisele võivad tulla ka need inimesed, kes soovivad saada Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty teist doosi. Seda juhul, kui esimese doosi saamisest on möödunud 5-6 nädalat.