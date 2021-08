Miks katkestavad edukad tippsportlased karjääri vaimse tervise häirete tõttu?

Viimastel aastatel on hakatud enam tähelepanu pöörama sportlaste vaimsele tervisele. Probleemi tõsidusele viitab asjaolu, et järjest enam koguneb teateid selle kohta, et mitmed edukad tippsportlased on katkestanud oma sportlaskarjääri eelkõige vaimse tervise häirete tõttu, kirjutab Eesti Arst.