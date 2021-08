Uuringus ilmnes, kuidas Covid-19 närvisüsteemi kuudeks kahjustab

Need närvid saavad sõnumeid sümpaatilisest närvisüsteemist, mis kontrollib meie «võitle või põgene» reaktsiooni, ja neil, kes viirusest toibuvad, on see süsteem ebanormaalselt aktiivne.

Väärib märkimist, et see on vaid väike uuring, kuid leiud langevad kokku hiljutiste aruannetega, mis viitavad sellele, et paljudel Covidist taastuvatel inimestel on kuude kaupa ebanormaalne südame löögisagedus.