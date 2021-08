Iraanis oli ööpäeva jooksul rekordarv koroonasurmasid

Viimase 24 tunni jooksul on Iraanis registreeritud rekordilised 39 736 nakkusjuhtu ning pandeemia algusest alates on nakatunud 4 425 821 inimest. 97 828 inimest on ametlikel andmetel Covid-19 tagajärjel surnud, teatas tervishoiuministeerium.