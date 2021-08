Edukas kooliaasta eeldab korras tervist

Miks on tähtis, et laps enne esimesse klassi minekut perearsti vastuvõtule tuleks?

Koolieelne läbivaatus on üks osa laste tervise jälgimisest, mis algab juba vahetult pärast sündi ja kestab kuni täisealiseks saamiseni. Laste tervis on väga tähtis, sest lapsepõlves laotakse vundament kogu edasise elu tervisele. Lapsepõlves kujunenud tervislikud harjumused kestavad sageli kogu elu. Tervislike eluviisidega võib paljude haiguste kujunemist vältida või edasi lükata.

Enne kooli tehakse põhjalik tervisekontroll. Lapsi kaalutakse ja mõõdetakse ning tulemusi võrreldakse varasemate näitudega, et hinnata, kas laps kasvab normaalselt. Kuulatakse südametoone ja kopsude tööd, vaadatakse liigeste arengut ja rühti, mõõdetakse vererõhku, poisslastel kontrollitakse ka, et munandid oleksid õiges kohas (munandikotis). Kõik need asjad annavad laste tervise kohta palju tähtsat infot.