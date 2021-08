Haabersti mobiilsetes vaktsineerimispunktides said kaitsesüsti 1615 inimest

Haabersti linnaosa vanema asetäitja Oleg Siljanov sõnas, et mobiilsetesse vaktsineerimispunktidesse said soovijad tulla eelregistreerimiseta ning vaktsineerimine toimus elavas järjekorras. «Meie eesmärk oli pakkuda inimestele võimalust saada kaitsesüsti oma piirkonnas, kombineerides seda poeskäiguga. Projekt osutus üliedukaks ning sellist võimalust kasutas 1615 elanikku,» ütles Siljanov. «Soovijaid vaktsineeriti Covid-19 vastu Pfizeri ning Jannseni vaktsiiniga. Inimesed, kes said Haabersti mobiilsetes vaktsineerimispunktides BioNTech Pfizer esimese kaitsesüsti, saavad teise doosi lasta teha Kaja vaktsineerimiskeskuses. Jannseni vaktsiini puhul piisab ühest doosist,» lisas ta.