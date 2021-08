PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Nõuandetelefoni 1220 arst annab soovitusi, mida teha puugihammustuse ja mürgistuse korral

Mida võtta ette puugihammustuse korral?

Marju Vankeri sõnul pöördutakse tänavu perearsti nõuandeliini poole enim puugihammustuste ja herilase või mesilase nõelamise korral. Puugihammustust kardetakse põhjusega, sest teadupoolest levitavad need putukad nakkushaigusi nagu puukentsefaliit, puukborrelioos ehk Lyme’i tõbi ja erlihhioos. Viimane on küll vähetuntum, kuid erlihhioosi, mille ravi ja diagnoosimine on küll erinev entsefaliidist ja borrelioosist, ei tasuks alahinnata.