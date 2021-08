WHO taunib lisadoose enne miljardite inimeste vaktsineerimist koroonatüvede tõttu

WHO juhtteadlane Soumya Swaminathan väljendas muret, et seetõttu võivad miljardid inimesed arenguriikides jääda hoopis vaktsineerimata, mis aga soodustab uute viirusevariantide teket, need aga suurendavad haigestumist ka USA-s ja teistes rikastes riikides.

«Meie oleme kindlal arvamusel, et andmed ei viita lisadoosi vajadusele,» ütles India lastearst ja teadlane Swaminathan Genfis ajakirjanikele. Tema sõnul on mõistetavam Ühendriikide hiljutine otsus turgutada kolmanda vaktsiinidoosiga nõrgema immuunsüsteemiga inimeste kaitset viiruse eest.

WHO ametnikud on juba varem korduvalt osutanud ohtlikule olukorrale, mille võib põhjustada uute tüvede teke, kui viirust kontrolli alla ei saada, ning kutsunud üles vaktsiinivõrdsusele ja solidaarsusele riikide vahel.

WHO eriolukordade programmi juht Michael Ryan tõi võrdluse: «See on nagu kavatseksime me anda täiendava päästevesti inimestele, kellel on juba päästevestid, jättes teised inimesed ühegi päästevestita uppuma.»