AVASTUS ⟩ Pika Covidi põhjus võib peituda veres

RCSI meditsiini- ja terviseteaduste ülikooli teadlaste juhitud uuring avaldatakse teadusajakirjas Thrombosis and Haemostasis.

Sama grupi varasemas töös uuriti ohtlikku hüübimist, mida täheldati Covid-19 raskelt põdevatel patsientidel. Palju vähem on teada pika Covid sündroomi kohta, mille sümptomid võivad kesta nädalaid kuni kuid pärast esmase nakkuse taandumist ja mis mõjutab hinnanguliselt miljoneid inimesi kogu maailmas.

Teadlased uurisid 50 patsienti, kellel olid pika Covid sündroomi sümptomid, et paremini mõista, kas nendesse panustab normist kalduv verehüübimine.

Nad avastasid, et hüübimismarkerid olid pika Covid sündroomiga patsientide veres oluliselt kõrgemad kui tervete kontrollrühmas. Need hüübimismarkerid olid kõrgemad patsientidel, kes vajasid haiglaravi algse Covid-19 nakkusega, kuid nad leidsid samuti, et isegi neil, kes suutsid oma haigusega kodus toime tulla, olid endiselt püsivalt kõrged hüübimismarkerid.