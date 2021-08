Tervise lühiuudised

Pika koroonasündroomi müsteerium laheneb

Uued tõendid näitavad, et pika Covid-sündroomiga patsientidel on endiselt kõrgemad verehüübimisnäitajad, mis võib aidata selgitada nende püsivaid sümptomeid, nagu kehv füüsiline vorm ja väsimus. Iirimaa RCSI meditsiini ja terviseteaduse ­ülikooli teadlased avastasid, et hüübimismarkerid olid pika Covid-sündroomiga patsientide veres palju kõrgemad kui tervete kontrollrühmas. Need hüübimismarkerid olid kõrgemad patsientidel, kes vajasid haiglaravi algse Covid-19-nakkusega, kuid nad leidsid samuti, et isegi neil, kes suutsid oma haigusega kodus toime tulla, olid endiselt püsivalt kõrged hüübimisnäidud. Uurijad täheldasid, et suurem hüübivus oli otseselt seotud pika Covid-sündroomi sümptomitega, nagu füüsilise vormi vähenemine ja väsimus. Thrombosis and Haemostasis / PM