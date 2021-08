Teadlased tuvastasid, millist ühendit kehas kasutab arenguks vähk

Ajakirjas Nature Communications 24. augustil ilmunud uuringus on Duke`i vähiinstituudi uurimisrühm tuvastanud toimivad mehhanismid, kirjeldades, kuidas rinnavähirakud kasutavad kolesterooli stressitaluvuse suurendamiseks, muutes need vastupidavamaks kasvaja algsest asupaigast mujale suundudes.

«Enamik vähirakke sureb, kui nad püüavad metastaase teha - see on väga stressirohke protsess,» ütles vanemautor dr Donald P. McDonnell, Duke'i ülikooli meditsiinikooli farmakoloogia ja vähibioloogia osakondade professor. «Vähestel, kes ei sure, on see võime raku stressist põhjustatud surmamehhanismist üle saada. Leidsime, et kolesterool oli selle võime suurendamisel lahutamatu.»

McDonnell ja tema kolleegid tuginesid laboris varasematele uuringutele, mis keskendusid kõrge kolesterooli ja östrogeenpositiivsete rinna- ja günekoloogiliste vähkide vahelisele seosele. Nendes uuringutes leiti, et östrogeenhormoonist põhjustatud vähid said kasu kolesterooli derivaatidest, mis toimivad nagu östrogeen, stimuleerides vähi kasvu.

Kuid östrogeen-negatiivsete rinnavähkide puhul ilmnes paradoks. Need vähkkasvajad ei sõltu östrogeenidest, kuid kõrge kolesteroolitase on siiski seotud halvema haiguse kuluga, mis viitab sellele, et võib toimida teistsugune mehhanism.

Praeguses vähirakke ja hiiremudeleid kasutavas uuringus leidsid Duke'i teadlased, et rändavad vähirakud «neelavad» stressile reageerides kolesterooli. Enamik sureb.

Kuid ütluse «mis sind ei tapa, teeb tugevamaks» kohaselt saavad ellu jäävad rakud nii-öelda supervõime, mis muudab nad vastupanuvõimeliseks ferroptoosile — loomulikule protsessile, mille käigus rakud alistuvad stressile. Need stressi «läbilaskvad» vähirakud vohavad ja tekitavad kergesti metastaase.

Tundub, et seda protsessi ei kasuta mitte ainult rinnavähirakud, vaid ka muud tüüpi kasvajad, sealhulgas melanoom. Tuvastatud mehhanismid võivad olla aluseks teraapiatele.