WHO sarjas «šokeerivat ebavõrdsust» vaktsiinidele juurdepääsul

«Üleilmselt on 140 riiki vaktsineerinud vähemalt 10 protsenti oma elanikkonnast,» ütles WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus Aafrika tervishoiuministrite virtuaalse kohtumise avamisel.

«Kuid meie mandril on vaid neli riiki suutnud selle eesmärgi saavutada ja selle põhjuseks on vaktsiinide kättesaadavuse šokeeriv ebavõrdsus.»

WHO peasekretär ütles, et «vaktsiinikriis illustreerib pandeemiaga seotud peamist nõrkust: üleilmse solidaarsuse ja jagamise puudumist».

Sealhulgas ka info ja andmete, bioloogiliste analüüside, ressursside, tehnoloogia ja vahendite jagamist, ütles ta.

WHO Aafrika direktori Matshidiso Moeti sõnul püüab WHO aidata vaesemaid riike vaktsiinide hankimisel Covaxi programmi kaudu ning Aafrika riikidele on tarnitud 40 miljonit vaktsiinidoosi.

«See on vaid väike osa doosidest, mida kogu kontinendil vaja on, et kaitsta inimesi Covid-19 haiguse ja surma eest,» ütles ta.

«Kahetseme sügavalt pandeemia laienemisel kõiki ootamatustest põhjustatud viivitusi ja raskusi lubaduste pidamisel. Oleme saanud palju õppetunde.»

Moeti ütles, et koroonapandeemia «on nii võimalus, kui karm hoiatus vajadusest mõelda uuesti läbi süsteem, mis põhjustab ebavõrdsust, ning investeerida rohkem tervema ja võrdsema maailma ehitamisse».