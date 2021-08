Proviisor selgitab, millal mõõta vererõhku ja mis võib aidata seda alandada

Apteeker rõhutab, et kõik taimsed vahendid on piiratud efektiivsusega. «Kuna toimeainete sisaldus on taimedes varieeruv, olenedes nii kasvukohast kui sordist ning enamik taimsed vererõhu preparaadid pole standardiseeritud, siis ei saa anda garantiid, et täpselt kindel ühik toimeaineid on ühes tilgas või tabletis,» selgitab Lehari ja lisab, et taimsed vahendid suudavad vererõhku alandada umbes 10-15 mmHg.